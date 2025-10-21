Ижевский журналист Сергей Савинов попал в кому с черепно-мозговой травмой

Журналист Сергей Савинов находится в коме: он получил тяжелую черепно-мозговую травму при невыясненных обстоятельствах. Об этом пишет издание Udm-info со ссылкой на родственников. Это произошло в сентябре на ул. Молодежной в Ижевске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Udm-info Фото: Udm-info

«По словам близких Сергея, несколько дней они не знали, что с ним случилось, и заявили в полицию о пропаже. Позднее стало известно, что Сергей находится в ГКБ №7 в состоянии комы. Не исключено, что пострадавший был избит»,— пишет издание.

Тяжелое состояние журналиста сохраняется на протяжении трех недель. В ближайшие дни, по словам родственников, пострадавший будет переведен в ГКБ №1. «Сейчас больному требуются памперсы и пеленки»,— говорится в сообщении.

СМИ указывает, что после обнаружения пропавшего в полиции не стали возбуждать уголовное дело о возможном избиении. Мать журналиста просят написать новое заявление, что для нее «сложно ввиду возраста». «Ъ-Удмуртия» направил запрос в региональное МВД.

В сообщении говорится, что семья Сергея Савинова, в которой есть ребенок-инвалид, осталась без кормильца при необходимости выплачивать ипотеку ближайшие шесть лет. Единственный доход — пенсия матери пострадавшего. Открыт сбор средств.

Некоторое время Сергей Савинов работал в издании Udm-info. Летом он вернулся в редакцию местного журнала «Деловой квадрат».