Ждем премьеру

В театре «Маска» (Московский дворец молодежи) 9 июня прошла презентация музыкальных номеров из спектакля «Пока горит сердце». Работа над постановкой идет полным ходом. Премьера назначена на 2026 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создатели спектакля слева направо: Михаил Скигин, Игорь Исаков и Климент Русакомский

Фото: Светлана Нова Создатели спектакля слева направо: Михаил Скигин, Игорь Исаков и Климент Русакомский

Фото: Светлана Нова

Жанр спектакля — музыкальная фантазия, но за символизмом и аллегориями сценического действия стоят подлинные факты и события, у каждого персонажа есть реальные прототипы. Спектакль посвящен тем, кто борется со злом при помощи слова: дипломатам, политологам, следователям, журналистам, деятелям культуры и искусства, представителям государственных структур, бизнес-сообщества и общественных организаций, работающих на благо мира.

Постановка обещает стать симбиозом нескольких театральных жанров, захватить внимание зрителя напряженной драматической историей, музыкой и спецэффектами, сплетая интригу и не раскрывая всех козырей до финала. Живой оркестр исполнит музыку в разных стилях, а компьютерная графика, световая и визуальная инсталляции сделают зрелище особенно эффектным.

Слоган спектакля «То, что они делают — фантастика. Всё остальное — реальность» можно применить и к его создателям.

Идейный вдохновитель и двигатель проекта Роман Спиридонов — из тех предпринимателей, которым помимо бизнеса необходимо заниматься чем-то для души. Вместе с бизнесменами и меценатами Михаилом Скигиным, Климентом Русакомским, политологом и общественным деятелем Александром Ионовым и продюсером блокбастера «Воины духа» Игорем Исаковым Роман Спиридонов строит новый культурный русский мост, вдохновляясь «Русскими сезонами» Сергея Дягилева. Спектакль «Пока горит сердце» — один из первых шагов этого проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Афиша спектакля «Пока горит сердце»

Афиша спектакля «Пока горит сердце»



В качестве режиссера приглашен Андрей Селиванов, известный по сериалам «Тысяча роз», «Последнее желание», «Новая жизнь» и другим, а также по театральным постановкам в Лондоне и Южной Корее. Над сценической постановкой номеров также работает режиссер Алексей Франдетти (спектакли «Стиляги», «Джекилл & Хайд», «Маяковский»).

Исполнителями музыкальных номеров стали актриса и звезда мюзиклов Валерия Ланская и братья Никита и Александр Поздняковы, участники шоу «Голос» на «Первом канале». Композиция из спектакля «Моя печаль» авторства Сергея Грищука уже собрала больше 30 млн просмотров в интернете. Аранжировки музыки сделал Андрей Тимонин, принимавший участие в работе над мюзиклами «Москва слезам не верит» и «Москва от заката до рассвета». Тексты песен написал Александр Кудряшов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Номер «У ночи нет шансов», исполнители братья Поздняковы

Фото: Светлана Нова Номер «У ночи нет шансов», исполнители братья Поздняковы

Фото: Светлана Нова

Также на презентации состоялась церемония награждения людей, ставших прототипами героев. Наградой были куклы, сделанные руками детей из разных стран, получивших надежду на счастливое будущее благодаря ежедневной работе героев вечера.

В числе награжденных — политолог Дмитрий Саймс, бывший министр иностранных дел Австрии, ныне руководитель политологического научно-исследовательского центра G.O.R.K.I. при СПб ГУ Карин Кнайсль, сотрудник СВР Андрей Безруков, представитель Следственного комитета России Евгений Шатохин, а также родственники советских и российских дипломатов, ушедших из жизни, в том числе Екатерина Добрынина, внучка легендарного советского и российского дипломата Анатолия Добрынина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Руководитель политологического научно-исследовательского центра G.O.R.K.I. при СПбГУ Карин Кнайсль и член СПЧ при президенте РФ Александр Ионов Фото: Нино Уртмелидзе Екатерина Добрынина, внучка посла СССР в США Анатолия Добрынина Фото: Светлана Нова Политолог Дмитрий Саймс Фото: Светлана Нова Следующая фотография 1 / 3 Руководитель политологического научно-исследовательского центра G.O.R.K.I. при СПбГУ Карин Кнайсль и член СПЧ при президенте РФ Александр Ионов Фото: Нино Уртмелидзе Екатерина Добрынина, внучка посла СССР в США Анатолия Добрынина Фото: Светлана Нова Политолог Дмитрий Саймс Фото: Светлана Нова

Мероприятие вели блогер и корреспондент Анастасия Михайловская и Дмитрий Суслов, ведущий программы «Большая игра» на «Первом канале».

На прямой видеосвязи с залом были американский судья Эндрю Наполитано и режиссер Эмир Кустурица. А среди гостей вечера — политики, бизнесмены, представители силовых структур, шоу-бизнеса и московского бомонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо: продюсер Михаил Скигин, военкор Анастасия Михайловская, музыкант Сергей Бугаев-Африка, политолог Дмитрий Суслов, руководитель политологического научно -исследовательского центра G.O.R.K.I. при СПбГУ Карин Кнайсль Фото: Светлана Нова Слева направо: Михаил Скигин, Игорь Исаков и Климент Русакомский с представителем СКР Сергеем Петровым Фото: Светлана Нова Гости мероприятия певица Виктория Дайнеко с супругом Беркели Овезовым Фото: Нино Уртмелидзе Следующая фотография 1 / 3 Слева направо: продюсер Михаил Скигин, военкор Анастасия Михайловская, музыкант Сергей Бугаев-Африка, политолог Дмитрий Суслов, руководитель политологического научно -исследовательского центра G.O.R.K.I. при СПбГУ Карин Кнайсль Фото: Светлана Нова Слева направо: Михаил Скигин, Игорь Исаков и Климент Русакомский с представителем СКР Сергеем Петровым Фото: Светлана Нова Гости мероприятия певица Виктория Дайнеко с супругом Беркели Овезовым Фото: Нино Уртмелидзе

Карин Кнайсль так прокомментировала увиденное: «Я искренне убеждена, что идея спектакля действительно замечательная, и мы обязаны ее поддержать. Хочу выразить глубочайшую признательность создателям — Михаилу Скигину, Клименту Русакомскому, Игорю Исакову и, конечно, продюсеру проекта Марии Исаковой. Благодаря ей мероприятие прошло на высочайшем уровне». И добавила: «Команда создателей приняла важное решение о формировании общественного совета, в который я с радостью согласилась войти, и учреждении ежегодной премии "Пока горит сердце". Особую благодарность хочу адресовать Роману Спиридонову. Его энергия и целеустремленность заставляют верить, что все в надежных руках. Искренне рада, что в России есть такие замечательные люди, которые мало говорят, но много делают — точно, профессионально и очень уверенно».

Премьера, запланированная на следующий год, обещает быть интересной.