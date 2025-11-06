Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Екатеринбурге на 93 году жизни умерла журналистка Элла Эркомайшвили

На 93 году жизни в Екатеринбурге умерла уральская тележурналистка Элла Эркомайшвили, сообщил Свердловский творческий союз журналистов. В профессиональной среде она считается легендой Свердловского телевидения.

Фото: Свердловский творческий союз журналистов

Элла Эркомайшвили начала трудовой путь в 1956 году в газете «Березовский рабочий», а через пять лет начала работу на СГТРК — там она проработала на полной ставке вплоть до 2020 года, когда началось распространение коронавирусной инфекции. Ранее, в качестве корреспондента программы «Время», она рассказывала всей стране о жизни Урала, а в последние годы была редактором видеофонда филиала ВГТРК-ГТРК «Урал». Госпожа Эркомайшвили обладала очень хорошей памятью и с одного кадра могла назвать время съемок и имя героя в кадре.

«Когда пришлось оставить работу, всех принимала у себя в гостях, рассказывала увлекательнейшие истории из телевизионной жизни. Приглашала парикмахера делать ей модную стрижку, потому что красивая умная женщина должна оставаться такой и в свои 90 с лишним лет, особенно в 90 с лишним... Прощайте, дорогая Элла Григорьевна, свердловские журналисты будут помнить вас всегда»,— сказано в сообщении.

Ранее на Урале простились с членом Союза журналистов России, преподавателем УрФУ, ветераном боевых действий на Северном Кавказе, подполковником запаса внутренней службы ГУФСИН Олегом Павловичем, который скоропостижно скончался на 59 году жизни.

Ирина Пичурина

