На Урале простятся с членом Союза журналистов России Олегом Павловичем

На 59 году жизни в Свердловской области скоропостижно скончался Олег Павлович — член Союза журналистов России, преподаватель Уральского федерального университета (УрФУ), ветеран боевых действий на Северном Кавказе, подполковник запаса внутренней службы ГУФСИН, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Он умер в ночь на 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Павлович

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области Олег Павлович

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Олег Павлович родился 8 июля 1967 года в Оренбурге. После прохождения срочной службы в Хабаровске в 1988-1993 годах учился на факультете журналистики Уральского государственного университета имени А. М. Горького (УрГУ) в Екатеринбурге, учебу совмещал с работой корреспондента в газете «Уральский рабочий». В последние годы был преподавателем направления «Реклама и связи с общественностью» в УрФУ, преподавал дисциплины «Основы журналистики», «Жанры средств массовой информации».

С 1989 года Олег Павлович проходил службу в органах внутренних дел (МВД), позднее работал начальником пресс-службы Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) Министерства юстиции РФ и врио заместителя начальника ГУИН по воспитательной работе с осужденными. Он также участвовал в Первой и Второй чеченских кампаниях на Северном Кавказе, в последние годы занимал должность председателя Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы (УИС) по Свердловской области.

Люди, работавшие с Олегом Павловичем, запомнили его как активного и деятельного человека, который регулярно оказывал поддержку ветеранам УИС, а студентов старался заинтересовать тематикой пенитенциарной системы, говорил им о ценности образования, культуры, порядочности. «Друг. Добрый и понимающий. Терпеливо слушал, а сам никогда не жаловался. Мы часами беседовали обо всем на свете, а о главном так и не обмолвились. О том, что нет ничего важнее того, что имеем здесь и сейчас. Потому что "потом" может и не наступить»,— сказала ответственный секретарь Свердловского творческого союза журналистов Ольга Закорюкина.

Ирина Пичурина