Ночью над Черноземьем сбили 21 БПЛА; есть разрушения

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников над Россией, в том числе 21 над регионами Черноземья. 11 дронов сбили над Воронежской областью, шесть — над Курской, два — над Белгородской, два — над Орловской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Глава Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки БПЛА в областном центре получили повреждения один многоквартирный и семь частных домов. Пострадавших нет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил в своем Telegram-канале, что беспилотники были уничтожены и подавлены в семи районах региона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Курские и белгородские власти пока не комментировали атаки беспилотников.

Прошлой ночью над Черноземьем уничтожили 60 дронов. Никто не пострадал, но были зафиксированы разрушения.

Егор Одегов