В Пхеньян прибыла делегация во главе с замминистра обороны России

Делегация военно-политического управления вооруженных сил России во главе с заместителем министра обороны Виктором Горемыкиным 5 ноября прибыла в Пхеньян (КНДР). Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Российская делегация возложила венок к Монументу освобождения во время церемонии прощания с бывшим председателем президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Ким Ён Намом.

В международном аэропорту делегацию из России встретили офицеры Корейской народной армии (КНА) и заместитель начальника Главного политического управления КНА Пак Ён Иьл, посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора и представители аппарата военного атташе, передает ЦТАК.

5 ноября в Северной Корее прошли государственные похороны бывшего председателя президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Ким Ён Нама. Он умер 3 ноября в возрасте 97 лет после продолжительной болезни. Церемония прощания прошла в тот же день — в ней принял участие руководитель страны Ким Чен Ын.