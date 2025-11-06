При ударе БПЛА в Воронежской области повреждена крыша строящегося склада

Воронежская область в ночь на 6 ноября подверглась атаке ВСУ. При падении обломков сбитого БПЛА повреждена крыша строящегося склада. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Как уточнил господин Гусев, пострадавших при атаке нет. В одном городском округе и пяти районах Воронежской области сбиты девять дронов.

Всего в течение ночи над регионами России уничтожены 75 беспилотников. Больше всего — 49 БПЛА — над Волгоградской областью.