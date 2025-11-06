Экс-директора Уфимского тепловозоремонтного завода подозревают в мошенничестве

Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении бывшего директора Уфимского тепловозоремонтного завода (УТТЗ) Дениса Петрова (с февраля 2020 по июль 2025 года). Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как полагают в ГСУ, с мая 2020 по май 2025 года господин Петров заключал договоры с индивидуальным предпринимателем, которым была его супруга. Завод оплатил ей услуги на 200 млн руб. по завышенным объемам работ.

В январе 2024 года директор подписал договор аренды с той же предпринимательницей на офис площадью около 200 кв. м, хотя необходимости в этом не было. Ежемесячная аренда превышала 400 тыс. руб., что принесло заводу ущерб более 3,7 млн руб.

Бывший директор находится под подпиской о невыезде.

АО «Уфимский тепловозоремонтный завод» зарегистрировано в 2006 году на базе одноименного ФГУП, подведомственного Министерству путей сообщения России (предприятие ведет историю с 1888 года, когда открылись Уфимские железнодорожные мастерские). Завод ремонтирует маневровые и магистральные тепловозы для железных дорог России и ближнего зарубежья. Нынешние акционеры компании не раскрываются, в 2019 году предприятие принадлежало бизнесмену Руслану Фомичеву. По данным Rusrpofile, в прошлом году выручка УТРЗ составила 458 млн руб., чистая прибыль — 723 тыс. руб. В сентябре арбитражный суд Башкирии признал обоснованным заявление предприятия о несостоятельности и начал процедуру наблюдения.

Олег Вахитов