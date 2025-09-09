В Уфимском тепловозоремонтном заводе введено наблюдение

Арбитражный суд Башкирии признал обоснованным заявление АО «Уфимский тепловозоремонтный завод» (УТРЗ) о несостоятельности и начал процедуру наблюдения в отношении предприятия. Резолютивная часть решения опубликована в картотеке арбитражных дел.

Временным управляющим компании назначен Ильдар Салихов, член подмосковной САУ «Саморегулируемая организация "Дело"».

Результаты наблюдения будут подведены судом 2 марта 2026 года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июне УТРЗ задолжал работникам около 6,7 млн руб. Тогда же компания подала заявление о банкротстве — кредиторская задолженность на момент иска составляла 13,2 млн руб. 29 августа предприятие ходатайствовало об отказе от от заявления, однако было ли оно рассмотрено, неизвестно.

По данным Rusrpofile, в прошлом году выручка УТРЗ составила 458 млн руб., чистая прибыль — 723 тыс. руб. Бенефициары компании не называются, до 2019 года компания принадлежала Руслану Фомичеву.

