«Русагротранс» прогнозирует рост экспорта пшеницы из России на 40% в ноябре

Экспорт российской пшеницы в ноябре может увеличиться год к году на 30–40%, до 4,6–5 млн т. Это следует из прогноза «Русагротранса», с которым ознакомился «Ъ». Предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре 2022 года — 4,3 млн т.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов пояснил, что в предыдущие месяцы многие импортеры пшеницы занимали выжидательную позицию, рассчитывая на снижение цен и высокий урожай в Южном полушарии. Однако этого не произошло, и спрос начал восстанавливаться.

Кроме того, активности экспортеров могло способствовать снижение экспортной пошлины, отметил управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. С 7 ноября она составит 76 руб. за т, а в начале октября достигала 617,7 руб. за т.

