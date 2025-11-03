«Сталевары» распечатали ворота Кузбасса

Хоккейный клуб «Ижсталь» обыграл новокузнецкий «Металлург» — лидера рейтинга регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча состоялась в Новокузнецке утром 3 ноября. Итоговой счет матча — 3:0 в пользу «сталеваров». Победа над «Металлургом» вывела ижевский коллектив в топ-10 рейтинга. Главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин рассказал, что хоккеистам «пришлось потрудиться». Наставник «Металлурга» Андрей Лунев отметил множество нереализованных игровых моментов. ВХЛ признала голкипера «сталеваров» Владимира Табатчикова лучшим вратарем октября. Заключительный матч выездной серии пройдет 5 ноября.

Хоккеисты «Ижстали» обыграли новокузнецкий «Металлург» в рамках выездной серии регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Сейчас хозяева удерживают первое место рейтинга сезона 2025/2026. Встреча состоялась утром 3 ноября. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «сталеваров». Об этом сообщает пресс-служба «Ижстали».

Счет на 13-й минуте первого периода открыл нападающий «Ижстали» Денис Дюрягин, находясь в большинстве: он забросив шайбу в дальний угол ворот «Металлурга». Хозяева сравняли счет во втором отрезке времени, будучи в численном преимуществе: нападающий Александр Перевалов на 25-й минуте замкнул передачу от партнера.

Вперед «сталевары» вырвались в заключительном, третьем периоде. «Защитник Александр Назарько делал передачу по борту, но она отрикошетила от игрока “Металлурга” и отправилась в ворота хозяев»,— говорится в сообщении. Это произошло на 55-й минуте матча.

За 2 минуты до финальной сирены новокузнечане сняли вратаря, после чего нападающий «сталевар» Никита Долгопятов перехватил шайбу в своей зоне и забросил ее в пустые ворота гостей. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Ижстали».

«Играли с лидером чемпионата, готовились тщательно — забрали,— рассказал на пресс-подходе главный тренер “сталеваров” Рамиль Сайфуллин.— По игре своей команды: первый период сыграли правильно. Во втором нам, конечно, пришлось потрудиться — нивелировать атакующие действия хозяев. В третьем опять правильно играли: дождались момента — забили, и потом выстояли». Наставник «Ижстали» добавил, что вратарь Григорий Волков (Владимир Табатчиков находился в запасе) «подчищал где надо».

Добавим, что ВХЛ признала Владимира Табатчикова лучшим голкиперам октября. За месяц он одержал победу в шести матчах из семи, отразив 95,5% бросков при коэффициенте надежности 1,26. В трех встречах вратарь «оставил свои ворота в неприкосновенности».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Лунев отметил, что игра в атаке не удалась. «Моменты были, но не реализовывали. Получили второй нелогичный гол после рикошета, хотя нелогичных голов не бывает. Не забиваешь ты — забивают тебе»,— резюмировал наставник новокузнецкой команды.

По данным таблицы ВХЛ, победа над «Металлургом» вывела «Ижсталь» на девятую строчку рейтинга регулярного чемпионата с 26 очками. Из 20 матчей сезона 2025/2026 ижевская команда одержала победу в 13, поражение — в 7.

Заключительный матч выездной серии «сталевары» проведут в Барнауле 5 ноября против «Динамо-Алтай». Оппонент занимает в рейтинге 29-е место в рейтинге.

Евгений Щепелев