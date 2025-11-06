Добыча нефти в России по итогам 2025 года может остаться на уровне прошлого

Эксперты прогнозируют нефтедобычу в России на уровне 9,5 млн баррелей в сутки (б/с), что близко к показателю 2024 года, следует из отчета аналитиков «Эйлер».

Средний объем добычи нефти в России по итогам года может составить 516 млн т, экспорт сырья — 230,1 млн т, ожидают в Минэкономики. По данным Минэнерго, в 2024 году добыча сырья составила 516,1 млн т, экспорт — 239,8 млн т.

Более 80% прироста нефтедобычи в текущем году обеспечили действующие зрелые месторождения, считает управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Он отметил, что высоких показателей удалось достичь благодаря оптимизации деятельности нефтяных компаний, рентабельности сервиса и концентрации на доходных проектах.

Если в 2026 году ОПЕК+ полностью снимет добровольные ограничения, объем добычи нефти может вырасти до 9,7 млн б/с, убеждены аналитики «Эйлер». Прирост нефтедобычи в 2026 году может составить 1 млн б/с, добавил Дмитрий Касаткин. По его словам, при этом российское сырье, вероятно, продолжит торговаться с дисконтом около $10 к Brent, а стоимость Urals будет колебаться в диапазоне $55-65 за баррель.

Подробнее — в материале «Ъ» «Со скважин снимают давление».