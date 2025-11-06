Периферия циклонического вихря оставит в Петербурге небольшие дожди 6 ноября

Петербург 6 ноября останется под влиянием периферии циклонического вихря, который уходит своим центром в районы Белого моря. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам синоптика, в городе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха после рекордно теплой ночи будет на 6-7 градусов выше средних многолетних показателей.

Столбики термометров днем покажут 10-12 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Андрей Маркелов