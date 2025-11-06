«Горэлектротранс» потратит 2 млрд рублей на реконструкцию зданий под ремонтную базу

На реконструкцию трех зданий по Хасанской улице потратят 2 млрд рублей. Их приспособят под нужды ОСП «Автобаза», которое займется ремонтом и обслуживанием автомобильной техники, выяснил «Ъ Северо-Запад», изучив документы закупки.

Заказчиком работ выступило СПб ГУП «Горэлектротранс». Площадь земельного участка, на котором расположены здания под реконструкцию, составляет 9,6 тыс. кв. м. Работы должны быть завершены к концу сентября 2027 года.

Подрядчику предстоит возвести главный корпус с подземной частью. Этажность будет переменной — 2-3 этажа. Общая площадь объекта высотой почти 15 метров составит 8,1 тыс. кв. м. Здание будет предназначено для проведения ремонта и обслуживания автомобильной техники, размещения административного и производственного персонала.

Татьяна Титаева