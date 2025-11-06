ОЭЗ «Пермь» сможет получить льготное финансирование по новой федеральной программе

Минэкономики РФ и корпорация МСП разработали новую программу поддержи малого и среднего бизнеса. Как сообщает «Ъ», на льготное финансирование смогут претендовать предприятия 26 моногородов и прилегающих к ним 27 особых экономических зон. В их число включили особую экономическую зону «Пермь».

Для бизнеса моногородов, планирующего реализовать инвестиционный проект, будет действовать ставка 6% в течение пяти лет на сумму до 200 млн руб. Если предпринимателю необходимо оборотное кредитование, его можно будет привлечь на три года под 10% годовых на сумму до 50 млн руб. Резиденты прилегающих к моногородам ОЭЗ могут подать заявку на получение инвестиционного кредита до 200 млн руб. по ставке 10% на пять лет.

Особая экономическая зона «Пермь» создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Уже десять предприятий стали резидентами ОЭЗ, три из них получили этот статус в 2024 году. На территории ОЭЗ ППТ «Пермь» имеется 144,6 га свободных земельных участков для размещения будущих резидентов.

В начале сентября 2025 года стало известно, что комиссия правительства РФ по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила заявку Пермского края на получение казначейского инфраструктурного кредита в сумме 6,7 млрд руб. Средства направят на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры ОЭЗ «Пермь». Срок реализации проекта запланирован на 2025–2027 годы.