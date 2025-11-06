В Миссисипи произошла утечка аммиака после взрыва на химзаводе

На химическом заводе CF Industries рядом с Язу-Сити в Миссисипи произошла утечка аммиака из-за взрыва. Об этом сообщил губернатор штата Тейт Ривз в соцсети Х.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. Господин Ривз призвал жителей близлежащих районов оставаться дома. Тем, кто проживает на улицах Дженеретт и Реншоу, необходимо немедленно эвакуироваться.

Взрыв произошел 5 ноября около 16:25 (1:25 мск 6 ноября), пишет Mississippi Free Press. CF Industries сообщила, что все сотрудники, находящиеся в здании в момент взрыва, были эвакуированы.

В устранении последствий взрыва участвуют сотрудники Агентства по чрезвычайным ситуациям, Департамента качества окружающей среды и Департамента общественной безопасности Миссисипи.