В Челябинске ликвидируют остановку на Шершневском кольце

С 8 ноября остановочный комплекс на Шершневском кольце в Челябинске ликвидируют и установят вместо него два новых, сообщает пресс-служба мэрии.

Замена комплекса станет одним из первых этапов реконструкции около плотины для разгрузки проблемного участка дороги. Для маршрута №136к появится остановка «улица Лыжных батальонов» при движении со стороны поселков Западный и Пригородный в районе дома №3В/1 по улице Центральная. Автобусы №2, №3, №23, №26 будут забирать и высаживать пассажиров на остановке «поселок Шершни» при движении со стороны северо-запада напротив здания №13А по улице Гидрострой. Кроме того, ликвидируют пешеходный переход по улице Лыжных батальонов вблизи нового комплекса.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в октябре в администрации Челябинска презентовали проект изменения схемы дорожного движения на кольце у Шершневской плотины. План должен решить проблему пробок в часы пик. Будут установлены временные остановки, пешеходные переходы, светофоры, а также построена новая дорога.

Виталина Ярховска