Пробкам не оставят места

В администрации Челябинска презентовали проект изменения схемы дорожного движения на кольце у Шершневской плотины. План должен решить проблему пробок в часы пик. До конца 2025 года на этом участке планируют разместить временные остановки, пешеходные переходы, установить светофоры. В следующем году начнут строить дополнительную дорогу, а также введут новую схему дорожного движения. По словам замглавы Челябинска Дмитрия Агеева, скорость транспортного потока увеличится на 10–15%. Эксперты скептично относятся к представленному проекту. По их мнению, автомобильный трафик растет из-за строительства новых микрорайонов в направлении поселка Западного, а предложенные меры лишь создадут новые неудобства.



На транспортном кольце возле Шершневской плотины в Челябинске в 2025–2026 годах произойдет ряд значимых изменений в регулировании транспортного и пешеходного движения. Они связаны с высокой загруженностью дороги и пробками в часы пик, на которые постоянно жалуются местные жители. О мерах по регулированию трафика на плотине рассказал заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев на брифинге 21 октября.

«Комитетом дорожного хозяйства разрабатывается масштабный проект, основанный на проведенных исследованиях и математических моделях. В 2026 году планируются изменения как на выезде с плотины на улицу Худякова, так и на самом Шершневском кольце. Однако в связи с прекращением работы регулировщиков на данном участке комитет готов уже сейчас реализовать ряд оперативных мероприятий по оптимизации движения, которые должны снять напряженность в часы пик»,— отметил Дмитрий Агеев.

По словам замглавы Челябинска, в ближайшее время установят два светофора на улице Лыжных Батальонов, в районе выезда с рынка, а также возле пересечения Университетской набережной и улицы Худякова.

Изменения в дорожном движении коснутся и пешеходов. Так, до конца 2025 года планируется ликвидировать остановку, которая расположена на транспортном кольце. Также уберут два нерегулируемых пешеходных перехода на улице Лыжных Батальонов, в районе выезда на кольцо. На той же улице для челябинцев организуют две временные остановки общественного транспорта.

Один временный пешеходный переход разместят на улице Лыжных Батальонов, в районе новых остановок, а второй — на улице Гостевой, где сейчас находится постоянный остановочный пункт общественного транспорта.

«Это временные меры, которые можно принять уже осенью. Они позволят оценить, как внедренные изменения отразятся на дорожном движении»,— отметил Дмитрий Агеев.

В 2026 году на Шершневской плотине начнутся более масштабные работы. Планируется построить дорогу между улицами Прибрежной и Лыжных Батальонов. Она станет альтернативным маршрутом для тех, кому необходимо подъехать к лицею №148. Выезд с Прибрежной на транспортное кольцо запретят — на этом участке организуют разворот, с помощью которого водители смогут направиться в обратном направлении, а также при необходимости остановиться, чтобы высадить ребенка возле лицея.

Два дополнительных пешеходных перехода появятся на улице Прибрежной, а также на построенной дороге. По словам Дмитрия Агеева, нововведения на маршруты общественного транспорта не повлияют.

При выезде с плотины на Худякова, рядом с пешеходным переходом, разместят дополнительную стоп-линию. Этот участок расширят до трех полос. Работу светофоров отрегулируют в соответствии с новой схемой движения.

По словам замглавы Дмитрия Агеева, предложенные меры по борьбе с пробками помогут сократить время водителей в пути на 10–15%.

Эксперт по транспорту Александр Агарков рассказал, что проблема с пробками на Шершневской плотине существует давно — раньше по ней шел транзитный трафик с северо-запада города в Советский район. «Около 15 лет назад основной трафик был отведен на новый мост, соединяющий улицы Худякова и Университетскую Набережную. Заново ситуация обострилась в связи со строительством в поселке Западный много­этажных районов, первым из которых стала „Вишневая горка“, поскольку альтернативного более-менее прямолинейного пути в центр города просто нет»,— отметил эксперт.

Александр Агарков скептично отнесся к разработанным мерам по уменьшению загруженности движения в районе плотины.

«На сегодняшний день поток автомобилей с улицы Гостевой на плотину является минимальным. За редким исключением так едет только общественный транспорт, поэтому трафик с новых территорий Челябинска практически беспрепятственно выезжает на кольцо, являющееся главной дорогой. Новые светофоры создадут временное окно, когда транспорт будет стоять. В вечернее время существует конфликт между трафиком с плотины в поселок Западный и потоком машин с новых территорий на северо-запад. Последний довольно существенный. Он должен свестись к минимуму в связи с запуском новой автодороги, которая строится от Новоградского проспекта до поворота на микрорайон „Белый хутор“. Светофор, опять же, станет помехой»,— рассказал Александр Агарков.

По мнению эксперта, новая схема движения может усложнить поездки пассажирам общественного транспорта. «Сейчас в сторону центра на Шершневском кольце есть одна остановка. Выйдя на ней с пригородных маршрутов №157 и №161, можно пересесть и на автобус №136к, и на №23, которые следуют в направлении улицы Доватора. В новой схеме остановки в сторону центра для последних маршрутов будут в разных местах в зависимости от того, едет автобус с северо-запада или Западного. С пересадкой могут возникнуть проблемы»,— рассказал эксперт. Александр Агарков заключил, что решить проблему с пробками поможет только остановка строительства новых жилых комплексов и микрорайонов за Шершневским водохранилищем.

