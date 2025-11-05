Число жертв тайфуна «Калмаеги» на Филиппинах превысило 90 человек

Как минимум 93 человека погибли из-за мощного тайфуна «Калмаеги», обрушившегося 3 ноября на Филиппины. Как сообщает филиппинская медиакомпания ABS-CBN, большинство погибших — 76 человек — жители островной провинции Себу, на которую пришелся основной удар стихии.

Большая часть смертей произошла в результате наводнений. Пропавшими без вести считаются 26 человек.

«Калмаеги», который на Филиппинах называют «Тино», принес проливные дожди и ветры со скоростью до 184 км/ч. Власти успели эвакуировать почти 400 тыс. человек из районов на пути тайфуна. Филиппинские метеорологи предупреждают об опасности подъема уровня воды в заливах из-за штормовых приливов на 1–2 м в ближайшие 24 часа, а высота волн в море может достигать 3–4 м. Как отмечают в ABS-CBN, на Филиппины ежегодно обрушивается в среднем 20 тайфунов разной силы. В этом году это число уже превышено, однако специалисты прогнозируют, что еще до конца декабря можно ожидать от трех до пяти тайфунов.

Алена Миклашевская