Петербургский школьник бросился в воду с Яхтенного моста из-за обмана мошенников

Днем 5 ноября в Санкт-Петербурге на глазах у рыбака подросток спрыгнул с Яхтенного моста в воду. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Очевидец немедленно обратился к сотрудникам патрульно-постовой службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сотрудники правопорядка выдвинулись на берег Финского залива. Старший лейтенант Виталий Кустовский, старший сержант Роман Шанков и прапорщик Антон Киселев бросились к находившемуся поблизости яхт-клубу.

Сев в лодку к одному из рыбаков, правоохранители оперативно добрались до тонущего молодого человека и затащили его на борт. Спасенным оказался 13-летний школьник. Полицейские доставили замерзшего подростка на берег и усадили в служебный автомобиль, где он смог согреться в ожидании медиков.

Своим спасителям напуганный подросток рассказал, что решился на подобный поступок из-за обмана со стороны мошенников и страха перед возможным наказанием от родителей.

Андрей Маркелов