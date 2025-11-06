Число жертв крушения грузового самолета в США выросло до 12

Количество жертв крушения грузового самолета MD-11 компании UPS в американском аэропорту Луисвилла выросло до 12 человек. Число погибших на борту не изменилось — три члена экипажа. О двух новых погибших стало известно после разбора завалов на месте крушения в промышленной зоне, сообщает Reuters.

По информации агентства, еще несколько человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются. 11 человек остаются в больницах. На месте катастрофы уже обнаружены бортовые самописцы воздушного судна, они будут доставлены для изучения в лабораторию в Вашингтон. Аэропорт Луисвилла возобновил работу, но взлетно-посадочная полоса, с которой взлетал разбившийся самолет, «останется закрытой в течение 10 дней».

Авиакатастрофа произошла вечером 4 ноября. У грузового самолета при взлете загорелось левое крыло и оторвался один из двигателей, после чего воздушное судно рухнуло за ограждением взлетно-посадочной полосы в промзоне. Пожар перекинулся на соседние здания, в том числе на завод по переработке нефтепродуктов.

Модель потерпевшего крушение самолета не выпускается с 2000 года, в пассажирских перевозках ее не используют с 2014 года. Упавший самолет был выпущен в 1991 году.

Влад Никифоров