МИД КНДР: очередные санкции показывают неизменную враждебность США

Администрация президента США ввела новые, пятые по счету, санкции в отношении Северной Кореи. Замглавы МИД КНДР Ким Ын Чхор заявил, что этим шагом Вашингтон четко показал свою позицию — до конца враждебно относиться к Пхеньяну.

«США нельзя ожидать того, что их присущий способ сделки, проникнутый нажимом и обманом, угрозой и шантажом, когда-то даст результат в отношении КНДР. Санкции США, как и в прошлом, не окажут никакого влияния на наше мышление и подход к США… Упрямая идея о санкциях будет всего лишь типичным примером, символизирующим неудачу политики в отношении КНДР»,— написано в заявлении, которое распространило ЦТАК.

4 ноября США ввели санкции в отношении восьми физических и двух юридических лиц за их «участие в отмывании средств, полученных в результате различных незаконных схем КНДР, включая киберпреступность и мошенничество с использованием информационных технологий».

Северокорейский МИД отмечает, что нет поведения глупее, чем «ожидать новых результатов, повторяя неудачный старый сценарий прошлого времени». В заявлении также указано, что у Соединенных Штатов «совсем нет возможности изменения закрепленной между КНДР и США нынешней стратегической ситуации в свою пользу». Пхеньян пообещал «с выносливостью до конца и зеркально» действовать в отношении Вашингтона.

Эрнест Филипповский