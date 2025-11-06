В сентябре погрузка на СвЖД снизилась на 6,8%

Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в октябре составила 10,7 млн тонн, что на 6,8% меньше, чем в октябре 2024 года, сообщили в пресс-службе СвЖД. Грузооборот за этот период увеличился на 3% и достиг 16,8 млрд тарифных тонно-километров, а с учетом порожнего пробега — на 1,9%, до 21,2 млрд тонно-километров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Сухоросов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Сухоросов, Коммерсантъ

С января по октябрь на СвЖД погрузили 104,5 млн тонн грузов, что на 9,5% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сокращение зафиксировано в погрузке следующих материалов:

нефть и нефтепродукты — 29,5 млн тонн (-3,8%);

строительные грузы — 19,9 млн тонн (-14,8%);

химические и минеральные удобрения — 15,7 млн тонн (+4%);

руда железная и марганцевая — 7,8 млн тонн (-9,8%);

черные металлы — 6,7 млн тонн (-12,6%);

промышленное сырье и формовочные материалы — 4,5 млн тонн (-44%).

Также отмечается снижение погрузки руды цветной и серного сырья, цемента, кокса, лесных грузов, лома черных металлов — при этом рост показали химикаты и сода на 2,7% и зерно в 1,5 раза. В целом на сети РЖД в целом погрузка в октябре 2025 года составила 96,9 млн тонн, что на 0,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Напомним, в сентябре погрузка на СвЖД снизилась на 5,2% относительно сентября прошлого года и составила 10,3 млн тонн. Грузооборот в прошлом месяце вырос на 1% и составил 16 млрд тарифных тонно-км.

Ирина Пичурина