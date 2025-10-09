Погрузка на СвЖД в сентябре снизилась на 5,2%

В сентябре погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) снизилась на 5,2% относительно сентября прошлого года и составила 10,3 млн тонн, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Грузооборот в прошлом месяце вырос на 1% и составил 16 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии в сентябре вырос на 2,3%, до 20,2 млрд тонно-км. С начала года грузооборот на СвЖД составил 153 млрд тарифных тонно-км (+0,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 190,3 млрд тонно-км (-0,6%).

С начала года на СвЖД погрузили 93,9 млн тонн грузов (-9,8% к январю-сентябрю 2024 года). По железной дороге за этот период больше всего отправили:

нефть и нефтепродукты — 26,1 млн тонн (-4,3%);

строительные грузы — 17,9 млн тонн (-15,7%);

химические и минеральные удобрения — 14,1 млн тонн (+4%);

руда железная и марганцевая — 7,2 млн тонн (-9,2%);

черные металлы — 6,1 млн тонн (-10,7%).

Также в грузовых составах отправляли промсырье и формовочные материалы, цветную руду и серное сырье, химикаты и соду, цемент, кокс, лесные грузы, лом черных металлов и зерно.

Всего погрузка на сети РЖД в сентябре уменьшилась на 3,3% — до 91,4 млн тонн.

Напомним, погрузка на СвЖД в августе снизилась на 4,1% относительно показателей за тот же период прошлого года. Она составила 10,5 млн тонн.

Ирина Пичурина