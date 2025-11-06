ИКИ РАН предупредил о геомагнитных бурях после вспышки на Солнце
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) зафиксировала второй крупный выброс плазмы на Солнце за последние сутки. Вспышка класса M8.65 достигла максимума в 01:07 мск.
Новое облако плазмы движется к Земле со скоростью около 1 тыс. км/с и 7 ноября достигнет планеты, ударив сразу после первого выброса. По пути первое облако «частично поглотит» второе, сообщила лаборатория в Telegram-канале.
Окончательный прогноз по геомагнитным бурям будет уточняться и станет известен в ночь на пятницу. В настоящий момент специалисты не исключают вероятность магнитной бури высшего уровня G5.