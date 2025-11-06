Десять аэропортов России приостановили работу

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Краснодара, Грозного, Владикавказа и Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее работу также приостановили аэропорты Волгограда, Саратова, Иваново, Пензы, Ульяновска и Ярославля.

Угроза атаки БПЛА объявлена в том числе в Татарстане, Мордовии, Чувашии, Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, а также Оренбургской, Костромской, Самарской, Ивановской областях. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал об отражении массированной атаки беспилотников. В результате удара БПЛА по жилому дому погиб мужчина. В Красноармейском районе региона начался пожар на промзоне. О работе ПВО также сообщали власти Тульской области.