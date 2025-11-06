Euractiv: ЕК предусмотрела две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита финансирования Украины за счет средств, полученных из общего долга ЕС и грантов государств-членов объединения, пишет Euractiv со ссылкой на источники.

Два варианта покрытия дефицита будут изложены в документе, который в ближайшие недели отправят европейским столицам. Они станут дополнением к так называемому «репарационному кредиту», который предусматривает использование €140 млрд замороженных российских активов.

Собеседники издания уточнили, что Еврокомиссия рассматривает «репарационный кредит» как наиболее вероятный вариант поддержки Украины. При этом, как пишет Euractiv, премьер Бельгии обещал заблокировать схему репарационного кредита, если страны ЕС не разделят правовые и финансовые риски, связанные с кредитом, и не воспользуются российскими суверенными активами.