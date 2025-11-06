Первый за 14 лет паром отправился из Турции в Россию

Из турецкого порта Трабзон в Сочи вышел пассажирский паром Sea Bridge, передает «РИА Новости». Регулярное паромное сообщение между Россией и Турцией возобновилось впервые за 14 лет.

Судно покинуло порт Трабзон в 21:10. Время в пути составит около 12 часов. На борту находятся 20 пассажиров. Рейс из Сочи в Трабзон запланирован на 11:00 6 ноября. Стоимость билетов начинается от $55.

Паромное сообщение между Россией и Турцией по маршруту Сочи — Трабзон существовало с 1993 года и было приостановлено в сентябре 2011 года.