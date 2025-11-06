В Кремле не считают, что мир приблизился к ядерной войне

Журналист ТАСС спросил пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что в 1962 году во время Карибского кризиса мир был дальше от ядерной войны, чем сейчас. Господин Песков ответил, что в Кремле так не считают.

«Мы не стали бы приходить к таким заключениям»,— сказал пресс-секретарь.

В конце октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами. 5 ноября президент России Владимир Путин провел совещание с Совбезом, на котором поручил внести предложения о возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия. Как уточнил господин Путин, Москва предупреждала об ответе на проведение таких запусков.