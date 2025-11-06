Трамп: Путин рассказал о 10 годах пыток урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин во время телефонного звонка рассказал ему о попытках России урегулировать конфликт на Украине в течение последних 10 лет.

«Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже 10 лет, но не смогли»,— сказал Дональд Трамп на бизнес-форуме в Майами (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Как добавил господин Трамп, за время своего президентства он урегулировал несколько конфликтов. По его словам, некоторые из них удалось завершить в течение часа и «без помощи ООН».

Последний телефонный разговор президенты России и США провели 16 октября. После него Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Позднее господин Трамп заявил об отмене переговоров.