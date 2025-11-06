Прижимистый «Карабах»

Второй день четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов подарил несколько неожиданных результатов. Азербайджанский «Карабах» отобрал очки у победителя клубного чемпионата мира «Челси», бельгийский «Брюгге» едва не одолел «Барселону», а кипрский «Пафос» одержал первую в своей истории победу на этой стадии главного еврокубка — над испанским «Вильярреалом».

Три бразильца, два колумбийца, по одному поляку, черногорцу, французу и представителю Кабо-Верде плюс два азербайджанца. Такой основной состав выставил главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов на матч против «Челси». Обилие легионеров пока помогает 12-кратному чемпиону Азербайджана набирать очки на общем этапе нынешней Лиги чемпионов. После четырех матчей у него стало семь баллов — как, к слову, и у лондонцев, недавних победителей клубного чемпионата мира.

Очередную встречу в рамках главного еврокубка «Карабах», как обычно, проводил не дома в Агдаме, а в Баку на «Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова». В мае 2019 года» в финале Лиги Европы, проходившем на «Олимпийском стадионе», более статусной бакинской арене, «Челси» с крупным счетом выиграл у земляков «Арсенала», но в этот раз добыть победу на берегах Каспия английскому гранду не удалось. Пропустив на 16-й минуте гол от Эстевана, поразившего ближний угол ворот Матеуша Кохальского, хозяева сравняли счет усилиями Леандру Андраде, подкараулившего отскок от штанги после удара Камило. А на 39-й минуте за игру рукой в своей штрафной защитника Хато в ворота гостей был назначен пенальти, уверенно реализованный Марко Янковичем.

В начале второго тайма Алехандро Гарначо не без помощи удачного для себя рикошета сравнял счет, однако на большее «Челси» не хватило.

Можно даже сказать, что фаворит ушел от поражения, ведь в самом конце у «Карабаха» была реальная возможность выйти вперед. Оплошал вышедший на замену нападающий Алексей Кащук, который, пытаясь замкнуть прострел с левого фланга, попал в голкипера соперников Роберта Санчеса.

Эта ничья стала не единственным сюрпризом вечера среды. Свою первую победу на столь продвинутом этапе Лиги чемпионов за всю историю одержал кипрский «Пафос», который благодаря удачному розыгрышу углового и точному удару головой защитника Деррика Люккассена в самом начале второго тайма на своем поле со счетом 1:0 одолел испанский «Вильярреал».

Еще более интересные события разворачивались во встрече «Брюгге» с «Барселоной».

В нынешнем розыгрыше бельгийский клуб уже провел один очень хороший матч на своем поле, переиграв в первом туре «Монако» — 4:1. А теперь «Брюгге» едва не одолел команду из списка главных фаворитов турнира, причем не побоявшись сыграть с ней в открытый футбол. Быстро открыв счет после удара Николо Трезольди, опередившего соперников в эффектном подкате, хозяева почти сразу пропустили ответный выпад Феррана Торреса. Но вскоре молодой форвард «Брюгге» Карлос Форбс технично разобрался с вратарем соперников Войцехом Щенсным.

После перерыва красивая борьба с обоюдными шансами продолжалась. В «Барселоне» солировал Ламин Ямаль, который блеснул индивидуальным мастерством в чужой штрафной, а у «Брюгге» по-прежнему выделялся Форбс, еще раз огорчивший Щенсного, оказавшись с ним лицом к лицу. Добиться ничьей чемпиону Испании помог очень обидный для бельгийского клуба автогол Христоса Цолиса, случившийся после мягкого наброса Ламина Ямаля. Причем перед этим был отменен пенальти в ворота «Барселоны», а в самом конце — еще и четвертый гол «Брюгге», забитый Ромео Вермантом, который с нарушением правил отобрал мяч у зазевавшегося Щенсного. В итоге — 3:3.

В других матчах среды «Манчестер Сити» дома переиграл дортмундскую «Боруссию» — 4:1 (дублем отметился Фил Фоден), миланский «Интер» — алма-атинский «Кайрат» — 2:1, а «Ньюкасл» — «Атлетик» из Бильбао — 2:0. Стамбульский «Галатасарай» благодаря хет-трику Виктора Осимхена, забившего два года с пенальти, в Амстердаме разгромил «Аякс» — 3:0, «Аталанта» из Бергамо на чужом поле переиграла «Марсель» — 1:0, а леверкузенский «Байер» в Лиссабоне также с минимальным счетом справился с «Бенфикой».

После четырех туров максимально возможное количество очков — 12 — имеют «Бавария», «Арсенал» и «Интер». 10 баллов у «Манчестер Сити», по 9 — у ПСЖ, «Ньюкасла», мадридского «Реала», «Ливерпуля» и «Галатасарая», 8 — у «Тоттенхема». Также в число 16 лучших команд входят «Барселона», «Челси», «Спортинг», «Боруссия», «Карабах» и «Аталанта», набравшие по 7 очков. Группу аутсайдеров замыкают «Бенфика» и «Аякс», проигравшие по четыре матча.

Евгений Федяков