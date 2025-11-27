Дефицит трудового дохода

Как следует из данных кадровых платформ, резюме от соискателей в России становится больше, а вакансий, которые предлагают компании,— меньше. Это позволило им начать дискуссию о новом состоянии российского рынка труда и о постепенном переходе от рынка труда соискателя к его более традиционному виду, где работодатель может выбирать себе сотрудников, не опасаясь активной конкуренции от коллег по отрасли. В то же время данные Росстата не подтверждают изменение тренда на нехватку сотрудников, который установился на рынке труда РФ последние несколько лет, после 2022 года.

Как уже писал “Ъ”, уровень вакансий на конец второго квартала этого года, по данным Росстата, составлял 8%, что повторяет рекордные значения 2024 года. Росстат в силу методологии своих обследований не может претендовать на то, чтобы видеть весь массив российской занятости, однако именно с помощью его данных мы можем отслеживать тренды, которые застрагивают ее существенную часть. В этом случае говорить о снижении конкуренции за работников мы можем только применительно к отдельным отраслям, в первую очередь IT. Вероятно, ряд отраслей со снижающимся спросом на свою продукцию также сейчас вряд ли набирает работников — но даже те, кто перевел их, как АвтоВАЗ, на четырехдневную рабочую неделю, не спешат с увольнениями. Опыт 2020 года уже всех научил простой истине: лучше несколько месяцев платить зарплату человеку, который не работает, чем уволить его и потом год платить зарплату человеку, который будет искать на его место нового.

Впрочем, позитивные эффекты от сохраняющегося на рынке труда дефицита кадров для соискателей не стоит переоценивать. Как показала новая работа экспертов РАН, несмотря на рост доходов от занятости и формальное улучшение показателей, труд в России остается относительно дешевым, а доходы от работы во многих случаях не обеспечивают социально приемлемого уровня жизни. Так, более трети домохозяйств по-прежнему не способны покрыть даже внезапные и базовые расходы. Удовлетворенность растет относительно предыдущего периода, а не относительно объективных стандартов благополучия. Это напрямую отражается на устойчивости домохозяйств: отсутствие финансовых резервов делает работников зависимыми от текущих условий занятости, снижает их способность менять работу, переучиваться или выдерживать периоды временной потери дохода.

Отметим также, что такой важный показатель, как доля оплаты труда в ВВП РФ, хоть и вырос по итогам прошлого года, все еще остается ниже, чем в начале 2010-х годов. Это также свидетельствует об ограниченном влиянии дефицита кадров на благополучие россиян и заставляет задуматься, действительно ли перспектива его продолжения является такой проблематичной.