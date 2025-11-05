Замруководителя ФАС Андрей Кашеваров покинул свой пост

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров покинул свой пост по собственному желанию. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Господин Кашеваров был замглавы ФАС с 2004 года.

Преемником господина Кашеварова назначен Антон Тесленко. С 2018 года он занимал должность заместителя начальника Управления по борьбе с картелями, а с 2021 года возглавлял Контрольно-финансовое управление ФАС России, сообщается на сайте ведомства. В новой должности Тесленко будет курировать работу Управления контроля финансовых рынков и Контрольно-финансового управления.

Андрей Кашеваров родился 3 февраля 1961 года в Москве. В 1982 году он окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, а в 1987 году — аспирантуру Института советской торговли, получив степень кандидата экономических наук. С 1990 года его деятельность была связана с антимонопольным регулированием: он занимал ряд должностей в ГКАП России, а в 2001 году был назначен заместителем министра по антимонопольной политике.