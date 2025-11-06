Петербуржцам оставили мало шансов

В четвертьфинале FONBET Кубка России по футболу состоялся еще один матч, в котором «Зенит» на своем поле проиграл московскому «Динамо» — 1:3. Все решилось в концовке, когда Ульви Бабаев и Константин Тюкавин поразили ворота петербуржцев. Теперь перед ответной встречей в Москве динамовцы имеют более высокие шансы на выход в полуфинал «Пути Российской премьер-лиги».

Московское «Динамо» снова приехало к «Зениту» после недавнего поражения от него в чемпионате. Тогда матч получился сверхнапряженным, и команды на пределе возможностей бились за результат. Но как сложится на этот раз, трудно было предположить с учетом традиционной кубковой ротации, а главное — уже не такой значимости результата, ведь участникам play-off «Пути РПЛ» не грозит вылет из турнира. И действительно тренеры серьезно изменили стартовые составы, хотя динамовского наставника Валерия Карпина ограничивала слишком короткая скамейка запасных.

У бело-голубых опять был заметен Бителло, который открыл счет в матче чемпионата. Бразилец в дебюте дважды приложился из-за штрафной площади, и голкипер «Зенита» Евгений Латышонок не без труда, особенно в первом случае, справился с его ударами.

Москвичи и дальше атаковали острее. В частности, Дмитрий Скопинцев заработал очень опасный стандарт, который выполнил тот же Бителло, но попал в стенку.

Зато Иван Сергеев мог забить с последовавшего затем углового, а еще Муми Нгамалё не использовал хороший момент, пробив головой над перекладиной.

Правда, уже на 35-й минуте у гостей попросил замену нападающий Эль-Мехди Маухуб, который, по всей видимости, повредил плечо, а ведь у «Динамо» и так много травмированных футболистов. Хотя вместо Маухуба вышел Ульви Бабаев, автор хет-трика в предыдущем кубковом матче с «Крыльями Советов» еще на групповом этапе. К тому же и Нгамалё, осевший при Карпине практически в глухом запасе, на этот раз смотрелся совсем неплохо и едва не закинул мяч за шиворот Латышонку. А если бы еще Бителло точнее прострелил на камерунца, то он бы уже наверняка не промахнулся с близкого расстояния.

«Зенит» в первом тайме так ничего не показал, притом что на поле находились Жерсон, Андрей Мостовой, Александр Соболев, Лусиано Гонд

И в перерыве его главный тренер Сергей Семак произвел двойную замену, рассчитывая, что Вильмар Барриос с Густаво Мантуаном усилят игру. Однако динамовцы тоже ввели резервы и на 53-й минуте забили свой заслуженный гол. Причем его сделал 18-летний Виктор Окишор, который отважился на удар из-за штрафной и так неудобно зарядил для вратаря, что Латышонок отбил мяч перед собой, а Сергеев уже был готов добить его, избавившись от опеки цепкого Нуралы Алипа.

После пропущенного гола Семак понял, что пора вносить более радикальные коррективы и выпускать трио Максим Глушенков—Луис Энрике—Педро. С ними петербуржцы наконец-то заиграли и вскоре сравняли счет, хотя сначала Глушенков не реализовал верный момент, убежав один на один с голкипером Игорем Лещуком. Результативным оказался угловой в исполнении Глушенкова, который хитро подал на ближнюю штангу, откуда невысокий Педро головой переправил мяч в сетку. Для гостей такой розыгрыш стал большим сюрпризом.

«Зенит» отыгрался на 76-й минуте, а на 84-й «Динамо» снова повело, когда Константин Тюкавин вывел с глазу на глаз с Латышонком Бабаева и тот технично перекинул его.

Неизвестно, конечно, чем бы закончился этот матч, если бы Лещук не потащил удар головой Луиса Энрике, но он спас, и в итоге москвичи даже удвоили разницу. На 93-й минуте Ярослав Гладышев в контратаке отдал передачу Тюкавину, который, тормознув на границе штрафной, принял мяч и так врезал по воротам, что у Латышонка не было ни одного шанса на спасение. «Динамо» же, победив в Санкт-Петербурге 3:1, заметно увеличило свои шансы на выход в полуфинал «Пути РПЛ». Тем интереснее будет ответная встреча в Москве, которая состоится 27 ноября.

Александр Ильин