Лавров «согласовано отсутствовал» на заседании Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Среди присутствовавших не было только главы российского МИДа Сергея Лаврова. Информированные источники специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова рассказали, что министр «согласованно отсутствовал».

На сегодняшнем заседании обсуждалась возможность возобновления ядерных испытаний в ответ на активность Соединенных Штатов Америки. 30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону приступить к испытаниям ядерного оружия. Он объяснил это необходимостью «не уступать» программам, которые, по его словам, тайно реализуют Россия и Китай.

Министр обороны Андрей Белоусов на заседании предложил начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне «Новая Земля». Владимир Путин поручил собрать информацию и провести анализ для подготовки предложений по возможному началу этих работ.

