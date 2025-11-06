Соосновательница Twinby Яковлева рассказала о планах сотрудничества с МВД

Сервис онлайн-знакомств Twinby планирует запрашивать API у МВД РФ, чтобы пользователи могли отправить в ведомство профиль потенциального партнера на проверку и удостовериться, что у него нет неснятых судимостей. Об этом заявила соосновательница сервиса Вероника Яковлева.

Госпожа Яковлева подтвердила, что интеграция по API с МВД — одна из попыток решить вопрос, с которым представители партии «Новые люди» обратились летом к главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Они предложили отмечать на сайтах знакомств людей с непогашенной судимостью по некоторым статьям Уголовного кодекса России.

«Мы не можем, к сожалению, предугадать, с кем вы “сметчитесь”, насколько этот человек адекватен. То есть нет никакой вообще методики оценки, которую применяет тот же “бигтех”. Мы не можем гарантировать, что ваше знакомство с человеком будет удачным»,— сказала Вероника Яковлева. Она отметила, что функция администрации Twinby заканчивается, как только пользователь выходит из приложения.

Подробнее — в интервью «Ъ» с Вероникой Яковлевой.