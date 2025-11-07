Думать о вечном

В декабре 2024 года Русфонд зарегистрировал эндаумент — фонд целевого капитала (ФЦК), который позволит оказывать помощь детям независимо от экономической ситуации. В июне этого года с помощью благотворителей мы создали два целевых капитала, которые были переданы управляющей компании. Сейчас общий их размер составляет около 18 млн руб., и сумма растет. Однако потенциальные жертвователи часто задают нам вопросы о механизме работы эндаумента. На самые распространенные отвечает Мария Булыгина, эксперт ФЦК Русфонда.

Эндаумент, или целевой капитал (ЦК), регулярно приносит доход, который направляется на финансирование определенных проектов. Устройство его можно сравнить с деревом: корни — пожертвования, ствол — пополняемый капитал, который нельзя тратить, а можно только копить, плоды — доход от инвестирования капитала. Именно «плоды» Русфонд будет использовать для помощи тяжелобольным детям, и не только.

Неприкосновенность капитала защищена Федеральным законом от 30.12.2006 №275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». Закон запрещает расходовать так называемое тело капитала — тратить можно только доход от инвестиций. Это значит, что вложенные благотворителями деньги работают постоянно.

Вот как это выглядит на практике. Из пожертвований формируется капитал, профессиональная управляющая компания инвестирует его, полученный за год доход передается Русфонду. Затем попечительский совет эндаумента решает, на какие программы фонда направить доход. Потом цикл повторяется снова в течение следующего года.

Управляющая компания не может тратить деньги по своему усмотрению — она работает по договору и под контролем Центрального банка России. Все операции фиксируются, публикуются отчеты, фонд и жертвователи видят, сколько и куда денег вложено, какой получен доход.

Бывают экономические ситуации, когда доход от инвестиций может быть очень небольшим, нулевым или даже уйти в минус. Однако эндаумент как долгосрочный финансовый инструмент продолжает инвестироваться — это позволяет восстановить потери и нарастить доход.

За тем, чтобы все было честно, ведется контроль на нескольких уровнях сразу. Попечительский совет фонда решает, на какие программы помощи направлять доход. Ревизионная комиссия фонда проверяет финансовые отчеты. Управляющая компания работает с капиталом, и она же находится под надзором Центрального банка России. Контролерами своего рода выступают и сами жертвователи, потому что фонд обязан публиковать отчеты о своей работе.

Жертвователь, который раздумывает над вкладом в целевой капитал, помимо участия в строительстве устойчивой системы помощи получает возможность увековечить свое имя, создав именной целевой капитал,— Русфонд предоставляет такую возможность.

Сделать пожертвование в эндаумент можно через специальную форму на сайте rusfond.capital. При этом пожертвование в эндаумент после перевода забрать назад нельзя (только в исключительных случаях, правомерность которых признает суд,— например, при нецелевом использовании дохода). Но стоит помнить: каждое пожертвование в эндаумент превращается в постоянно увеличивающийся источник поддержки, который будет приносить пользу долгое время.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда