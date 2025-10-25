В Херсонской области около 100 тысяч человек остались без света

В Херсонской области аварийно отключилась подстанция «Виноградово». В результате без электричества остались более 98 тыс. человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Причиной отключения подстанции назван износ оборудования. Отключение затронуло 96 населенных пунктов в Скадовском, Голопристанском, Алешкинском и частично Каховском округах.

«Все социально значимые объекты переведены на аварийные источники питания»,— написал господин Сальдо в Telegram.

Неделю назад из-за аварии на той же подстанции без электроэнергии остались почти 100 тыс. жителей Херсонской области. В тот раз причиной власти назвали атаку ВСУ.