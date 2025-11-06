Причалу помешала земля

Вчера, представляя итоги навигационного сезона на водных объектах Ленобласти, глава областного комтранса Михаил Присяжнюк напомнил о важности развития транспортной инфраструктуры на воде между 47-м и соседними регионами Волго-Балтийского бассейна. Ожидалось, что строительство универсального круизного комплекса в карельском Салми начнется в начале 2026 года, однако, как уточнили в областном комтрансе, пока проект находится в стадии разработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В начале года председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк говорил, что окончание проектных работ по строительству причала в поселке Салми в Питкярантском районе Карелии намечено на май — июль 2025 года, а к началу 2026 года планировалось «сформировать» причал. Но, как уточнили в областном комтрансе вчера, проект причала еще находится в стадии разработки. В навигацию этого года ФБУ «Администрация "Волго-Балт"» выполнила промеры водных подходов многолучевым эхолотом со вспомогательного судна. «Запланированы дополнительные исследования по линии геологии, они будут произведены в зимний период "по льду"»,— пояснили в пресс-службе ведомства.

Проект сооружения универсального причала в Салми выполняется в рамках соглашения о создании унифицированной транспортной инфраструктуры на воде, заключенного губернаторами Ленинградской области, Республики Карелия и Новгородской области на ПМЭФ-2019. Предполагается, что универсальный комплекс будет принимать и круизные суда, и скоростной флот. В ближайшие годы планируется создание круизных маршрутов между Салми, Ладожскими шхерами, Валаамом, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

На момент подписания соглашения стоимость строительства объекта не уточнялась. В комтрансе Ленобласти рассказали, что ориентировочно она может составить 70–80 млн рублей. Все финансовые обязательства по проектированию, строительству и дальнейшей эксплуатации берет себя инвестор, которым выступает ООО «Конт». Возможно, компания займется проектированием в межнавигационный период, добавили в комтрансе.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Конт» зарегистрировано в Санкт-Петербурге с октября 1999 года. 51% в уставном капитале компании принадлежит Юрию Клементьеву, а 49% — панамской «Стюарт Глоубал Инк.». Согласно финансовой отчетности юрлица, в 2024 году выручка компании увеличилась за год на 18%, до 205,3 млн рублей, а чистая прибыль снизилась до 5,3 млн рублей.

Директор ООО «Конт» Николай Кутузов сказал «Ъ Северо-Запад», что сдвиг сроков строительства произошел из-за задержки в поиске подрядчика по геологическим исследованиям. «Сейчас мы достигли определенных договоренностей и решили провести геологию зимой»,— обозначил стадию проекта руководитель компании. По его словам, «Конт» не располагает собственным флотом, поэтому после окончания сооружения объекта инвестор планирует сдавать его в аренду.

Александра Тен