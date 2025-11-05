Путин: русский язык и культура обеспечивают единство страны

Президент Владимир Путин заявил, что русский язык и культура играют ключевую роль в поддержании единства страны. По его словам, русская самобытность, традиции и язык как государствообразующие элементы требуют внимательного отношения и защиты. Они, отметил президент, обеспечивают целостность многонационального государства.

«Безусловно, для нас также важны и необходимы культура, обычаи, языки каждого народа нашей огромной страны. Такое многообразие, забота о его сохранении — это основа основ национальной политики России»,— сказал господин Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.

Владимир Путин также напомнил о введении двух новых государственных праздников: Дня коренных малочисленных народов 30 апреля и Дня языков народов Российской Федерации 8 сентября. Эти даты будут отмечаться ежегодно.