Голикова: правительство подготовило проект Стратегии нацполитики до 2036 года

Проект стратегии национальной политики до 2036 года вскоре представят на рассмотрение президенту России Владимиру Путину. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вице-премьер Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Татьяна Голикова также предложила включить полпредов в состав правительственной комиссии по межнациональным отношениям. По ее словам, эта мера необходима, поскольку роль и ответственность регионов за выполнение стратегии национальной политики растет. Владимир Путин поддержал это предложение.

Сегодня на заседании президент России предложил повысить статус рабочей группы по межнациональным отношениям страны до правительственной комиссии. Он также поручил изучить опыт социологических исследований в этой сфере для совершенствования национальной политики.