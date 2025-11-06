Российские вузы выступили против радикальной реформы приема олимпиадников

Ведущие российские вузы выступили против кардинального изменения системы приема победителей школьных олимпиад. Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий указал на проблему их концентрации в столичных университетах, где они занимают до половины бюджетных мест.

Представители НИУ ВШЭ, ИТМО, МФТИ, РАНХиГС и МИФИ, куда поступает большинство олимпиадников, считают, что система не требует принципиальных реформ. «Это показатель качества и репутации университета», — заявил замглавы приемной комиссии ИТМО Кирилл Александров. В МИФИ подчеркивают, что такие абитуриенты создают уникальную интеллектуальную атмосферу.

Вузы допускают точечные изменения, например, сокращение перечня учитываемых олимпиад. При этом ректор МИФИ Владимир Шевченко предложил дать университетам больше свободы в перераспределении бюджетных мест между смежными направлениями для решения проблемы ажиотажа. В Минобрнауки пока не определились с решением, рассматривая варианты ограничений.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «И целого ЕГЭ мало».