Путин упорядочил прием в гражданство иностранцев-участников СВО и их семей

Президент России Владимир Путин утвердил порядок получения российского гражданства иностранцами, которые служат или служили в Вооруженных силах РФ в период проведения СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Помимо самих военнослужащих, на гражданство могут рассчитывать их дети, супруги и родители.

Президентский указ предусматривает аналогичные права для военных из числа лиц без гражданства. В приложенных к указу положениях приводится список документов, необходимых для приема в гражданство. Отдельное положение содержит порядок выдачи вида на жительство.

Президент поручил Минобороны и МЧС утвердить формы справок, подтверждающих прохождение военной службы в период СВО.

Новым документом признаны утратившими силу два предыдущих президентских указа, которые утверждали порядок приема в гражданство иностранцев-участников СВО (от 4 января 2024 года и 31 июля 2025 года).

Степан Мельчаков