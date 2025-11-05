Путин потребовал пресекать провокации межнациональных конфликтов

Необходимо пресекать провокации и попытки разжечь рознь между людьми, учитывая, что сами провокаторы обычно сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, провокаторы пытаются пошатнуть единство страны, используя для этого любые поводы и предлоги, в том числе «миграционный фактор» и бытовые происшествия. За пределами России появляются новые организации, «псевдонациональные центры» — это лишь орудие информационной войны, считает Владимир Путин.

«Выдумали даже особый термин — некая "постРоссия", то есть лишенная суверенитета территория, разорванная на мелкие, подвластные Западу осколки. Мы об этом не раз слышали, в разных редакциях, появляются уже новые, но по сути ничего не меняется»,— сказал президент на заседании Совета по межнациональным отношениям (цитата по сайту Кремля).

На заседании Владимир Путин предложил создать правительственную комиссию по межнациональным отношениям. Кроме того, глава государства поручил изучить опыт социологических исследований национальных отношений для совершенствования политики в этой сфере.