80% прошедших проверку компаний по выпуску БАДов оказались псевдопроизводителями

Почти 80% компаний на рынке биологически активных добавок (БАДов), прошедших проверку ЦРПТ и Роспотребнадзора, оказались псевдопроизводствами. Об этом на заседании совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка заявил заместитель гендиректора ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов. Он сообщил, что из 32 компаний, подвергшихся проверке, наличие производства подтвердили всего шесть. По адресам, где были зарегистрированы производства, эксперты нашли жилые дома, гостиницы или пустыри. Проверки проходили в компаниях, у которых система маркировки выявила «подозрительное» поведение.

Мониторинг таких производителей ЦРТП и Роспотребнадзор проводили на протяжении полугода по поручению Минпромторга. Среди ключевых «красных флагов» для производителей БАДов, как рассказали в ЦРТП, были ввод в оборот биодобавок под чужим товарным знаком, а также наличие нарушений, выявленных Роспотребнадзором за предыдущие полгода. Кроме того, подозрение могли вызвать отсутствие в реестрах юридических лиц кода ОКВЭД, соответствующего производству БАДов, или указание в разрешительных документах на товар зарубежного государства в качестве страны-изготовителя.

«Мы столкнулись с ситуациями, когда юридические лица лишь имитируют производство на бумаге, чтобы получать коды маркировки для товаров, фактически ввозимых из-за рубежа»,—рассказал Реваз Юсупов. По его словам, для борьбы с таким недобросовестным бизнесом ЦРПТ уже подготовил проект постановления правительства, который наделил бы структуру правом официально отказывать в выдаче кодов маркировки таким псевдопроизводителям до момента устранения всех нарушений. Инициативу поддержали и в Ассоциации компаний розничной торговли.

Серые БАДы давно беспокоят рынок, врачей и общественников. Проблема особенно актуальна в онлайн-сегменте. Летом 2025 года Московское общество защиты потребителей, например, нашло на одной из онлайн-площадок не зарегистрированные в РФ препараты, продаваемые под видом биодобавок (см. “Ъ” от 31 июля). По данным «Честного знака», сейчас доля нелегальных БАДов на рынке может составлять 16% от всего оборота.

Виктория Колганова