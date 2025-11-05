США уведомили Россию о тестовом запуске ракеты Minuteman III

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что американская сторона заранее уведомила Россию о проведении пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Он подчеркнул, что такие ракеты подлежат обязательной международной идентификации пуска, и Россия также заблаговременно предупреждает о подобных испытаниях, передает ТАСС.

Фото: Michael Peterson / U.S. Air Force / Reuters

Сегодня США осуществили плановый испытательный запуск неоснащенной боеголовкой ракеты Minuteman III с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Ракета преодолела около 6,8 тыс. км и поразила цель на атолле Кваджалейн в Тихом океане. Ее запуск был проведен спустя неделю после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении рассмотреть возможность возобновления ядерных испытаний.

Minuteman III — твердотопливная ракета в 36 тонн. Она способна нести ядерный заряд. На вооружении ВВС США находится примерно 400 таких ракет. Они размещены в шахтных пусковых установках в Колорадо, Монтана, Небраске, Северной Дакоте и Вайоминге.