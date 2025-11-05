США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

СЩА провели плановый тестовый пуск неоснащенной зарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг (штат Калифорния) Космических сил. Ракета пролетела около 6,8 тыс. км и достигла цели — атолла Кваджалейн в Тихом океане.

«Тест GT-254 — это не просто пуск, а всесторонняя проверка, подтверждающая способность системы выполнять свою ключевую задачу. Полученные данные бесценны для обеспечения надёжности и точности ракетного комплекса»,— говорится в заявлении Космических сил США.

На вооружении ВВС США находится около 400 ракет Minuteman III. Они размещены в шахтах в штатах Колорадо, Монтана, Небраска, Северная Дакота и Вайоминг. Minuteman III — твердотопливная ракета весом 36 т, способная нести ядерный заряд, и единственная МБР шахтного базирования на вооружении США.

Пуск состоялся спустя неделю после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о планах возобновить ядерные испытания. Он утверждает, что Россия и Китай втайне проводят ядерные испытания и Соединенные Штаты не должны от них отставать. МИД РФ подчеркивал, что Россия придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), соблюдений условий которого контролирует Международная система мониторинга. Министр энергетики США Крис Райт настаивает, что планируется проводить лишь докритические испытания то есть (без цепной реакции).

