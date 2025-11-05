Путин принял в Кремле председателя Верховного суда Краснова

Президент России Владимир Путин поздравил Игоря Краснова с утверждением на должность председателя Верховного суда и поблагодарил за обеспечение защиты прав граждан. Встреча прошла в Кремле.

«Я хочу поздравить вас и всех ваших коллег, работающих в судебной системе, с профессиональным праздником», — сказал президент (цитата по сайту Кремля). «Как у вас идет период вхождения в новую должность?» — поинтересовался глава государства, прежде чем господин Краснов начал доклад. Он рассказал президенту о планах модернизации российского правосудия.

Игорь Краснов был назначен председателям Верховного суда 24 сентября. Сегодняшняя встреча с президентом стала для него первой в новой должности. До этого он занимал пост генерального прокурора России.

Встреча прошла в День работника суда — это первый год, когда его празднуют в России. Праздник был учрежден правительством 24 октября. С инициативой установить такой праздник президенту предложил Игорь Краснов.