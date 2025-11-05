Театр им. Ленсовета покажет на гастролях в Пскове спектакли о Марии Кюри и Довлатове

На большой сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина с 10 по 11 февраля пройдут гастроли Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. Коллектив из города на Неве представит псковской публике два своих спектакля: «В лучах» Анджея Бубеня и «Довлатов» Евгении Богинской.

Как уточняется в афише, в основу пьесы «В лучах» современный польский драматург Артур Палыга включил дневники и письма Марии Кюри — первой женщины, получившей Нобелевскую премию и единственного человека, удостоенного ее в двух различных науках — физике и химии, и первой в истории Сорбонны женщины-преподавательницы. Роль Марии Складовской-Кюри исполнит петербургская актриса Лаура Пицхелаури.

Спектакль «Довлатов» создан по прозе одного из главных ленинградских писателей 1960-1970-х. В него вошли рассказы «Роль», «Полковник говорит — люблю», «Третий поворот налево», «Встретились, поговорили», фрагменты повестей «Заповедник» и «Иностранка», сборников «Наши» и «Чемодан». В спектакле заняты артисты Евгения Евстигнеева, Александр Крымов, Анна Мигицко, Римма Саркисян, Максим Ханжов, Всеволод Цурило, Лидия Шевченко, Иван Шевченко.

Труппа Псковского драмтеатра в феврале 2026 года, в свою очередь, выступит на сцене Театра им. Ленсовета в Петербурге — местным зрителям покажут спектакль «Ревизор» по пьесе Н.В. Гоголя.

