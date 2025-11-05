На Украине попытались «мобилизовать» охранника Анджелины Джоли

Охранника голливудской актрисы Анджелины Джоли задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) на блокпосте при въезде в Южноукраинск Николаевской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, сотрудники ТЦК заявили, что у охранника были проблемы с документами. Несмотря на его объяснения о перевозке «важного человека», его задержали. Анджелине Джоли пришлось лично приехать в военкомат, чтобы обеспечить его освобождение. Видеозаписи, опубликованные в Telegram-канале издания, показывают, как актриса заходит в здание ТЦК. Как позднее сообщили украинские СМИ, охранник актрисы оказался офицером запаса, которого отпустили после установки личности.

Инцидент произошел во время визита Анджелины Джоли в контролируемый Украиной Херсон. По данным местных СМИ, актриса посетила там медицинские учреждения, в том числе роддом и детскую больницу, где общалась с пациентами. Совместными снимками с голливудской актрисой поделился экс-депутат горсовета Виталий Богданов.